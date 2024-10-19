В Черкассах раздались взрывы

В Черкассах 19 октября прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

Тревога в Украине на 8:13 (t.me/alarmukraine)

После 8:00 тревогу отменили в Днепропетровской, Запорожской. Херсонской, Харьковской, Николаевской областях.

"Ракета в направлении Черкасс. Черкассы срочно в укрытия", - предупредили военные.

Около 8:00 в Воздушных силах Украины предупредили про ракету в направлении Черкасс.

После 6:40 в Украине объявили тревога в большинстве регионов за исключением Одесской, Житомирской, Хмельницкой областей, Киева и западных регионов.

Позже в Черкассах снова были слышны взрывы.

"Слышен взрыв близ Черкасс и в Черкассах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 19 октября в Киеве и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Ее причиной стала ракетная опасность.

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