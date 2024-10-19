Ночная атака РФ на Киев: в КГВА рассказали о последствиях
В ночь на 19 октября российские захватчики снова пытались атаковать Киев дронами. Силы ПВО сбили все БпЛА, однако обломки беспилотников повредили авто, фасад дома, также есть пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КМВА).
Начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что сегодня ночью воздушная тревога в столице продолжалась более трех с половиной часов. Силы обороны обезвредили все дроны россиян, которые угрожали столице. Однако на этот раз не обошлось без пострадавших.
В частности, в результате ночной атаки РФ на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома. Молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.
Кроме того, в Дарницком районе обломками были повреждены припаркованные автомобили. Но к счастью без пострадавших.
"Упорно прошу всех киевлян прислушаться к сигналам оповещения воздушной тревоги и в случае опасности всегда пользоваться укрытиями. Берегите себя", - подчеркнул Попко в конце сообщения.
Отметим, что на момент публикации новости утром в Киеве снова объявили тревогу и она до сих пор продолжается. В КГВА сообщили, что она связана с ракетной опасностью. Однако по неофициальным данным (местных Telegram-каналов), в пределах столицы продолжают летать дроны россиян.
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