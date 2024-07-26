РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Нежине Черниговской области

В ночь на 26 июля россияне в очередной раз атаковали "Шахедами" Нежин Черниговской области. Атака не осталась без последствий.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Как отмечается, в результате атаки есть попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие. Кроме того, ранен гражданский.

Ранее об угрозе применения ударных БпЛА сообщали в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 04:11 стало известно об отбое угрозы применения вражеских дронов по областям.