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РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Нежине Черниговской области

Пятница 26 июля 2024 05:00
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РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Нежине Черниговской области Фото: Иллюстрация, как спасатель ликвидирует последствия прилета (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 26 июля россияне в очередной раз атаковали "Шахедами" Нежин Черниговской области. Атака не осталась без последствий.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Как отмечается, в результате атаки есть попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие. Кроме того, ранен гражданский.

Ранее об угрозе применения ударных БпЛА сообщали в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 04:11 стало известно об отбое угрозы применения вражеских дронов по областям.

Напомним, что на прошлой неделе, в ночь на 20 июля, россияне также нанесли удар по Нежину. В результате атаки двум пожилым людям понадобилась медицинская помощь. Кроме того, пострадал многоэтажный жилой дом, в котором 18 квартир получили повреждения различной степени.

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РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Нежине Черниговской области
РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Нежине Черниговской области
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