РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Нежине Черниговской области
В ночь на 26 июля россияне в очередной раз атаковали "Шахедами" Нежин Черниговской области. Атака не осталась без последствий.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Как отмечается, в результате атаки есть попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие. Кроме того, ранен гражданский.
Ранее об угрозе применения ударных БпЛА сообщали в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 04:11 стало известно об отбое угрозы применения вражеских дронов по областям.
Напомним, что на прошлой неделе, в ночь на 20 июля, россияне также нанесли удар по Нежину. В результате атаки двум пожилым людям понадобилась медицинская помощь. Кроме того, пострадал многоэтажный жилой дом, в котором 18 квартир получили повреждения различной степени.
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