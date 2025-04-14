Россия атаковала Украину десятками дронов: сколько удалось сбить ПВО

Последствия атаки РФ по Украине

Напомним, что в воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных БПЛА.

Позже глава ОВА Кипер, по уточненной информации, в результате атаки "Шахедов" в Одессе пострадали пять человек.

Кроме того, в Харькове этой ночью, 14 апреля, был слышен взрыв. В это время фиксировалась угроза для города из-за вражеского беспилотника.

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