Дроны врага ударили по авто, есть пожары и пострадавшие: первые данные об атаке на Одессу
В результате сегодняшней атаки дронов на Одессу пострадали люди и была повреждена гражданская инфраструктура. В городе ведутся работы по ликвидации последствий обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Чиновник рассказал, что Одесса вечером 13 апреля подверглась вражескому обстрелу с использованием ударных беспилотников.
"По предварительной информации, в результате удара пострадали четыре человека", - проинформировал глава ОВА.
Кроме того, в результате дронового удара была повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Также фиксируются возгорания.
"Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - добавил начальник ОВА.
Обновлено: количество пострадавших возросло до 5
Как рассказал позже глава ОВА Кипер, по уточненной информации, в результате атаки "Шахедов" в Одессе пострадали пять человек.
"Они получили осколочные ранения и ожоги. Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сообщил чиновник.
Обновлено: повреждена больница, фото последствий
Как передали в Одесском городском совете, из-за удара "Шахедов" была повреждена одна из городских больниц.
По словам мэра Геннадия Труханова, повреждено перекрытие, выбиты стекла, пострадала операционная. Он уточнил, что пациенты не пострадали.
Также в результате атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, СТО и автомобили, - добавили в мэрии.
"Сейчас известно о 5 пострадавших. Им предоставляется необходимая медицинская помощь", - рассказали в горсовете.
Последствия удара "Шахедов" по Одессе вечером 13 апреля (фото: t.me/odesacityofficial)
Дроновый удар по Одессе
Как сообщалось ранее, в воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных БПЛА.
В Воздушных силах предупреждали жителей города о фиксации дронов-камикадзе противника в районе Одессы. И призвали граждан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Местные паблики писали о нескольких взрывах, которые были слышны в районе города.
Добавим, этим вечером российские захватчики запустили для очередной воздушной атаки несколько групп ударных БПЛА в сторону Украины. Вражеские воздушные цели фиксировали в нескольких областях.
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