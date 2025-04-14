Росія атакувала Україну десятками дронів: скільки вдалося збити ППО

Наслідки атаки РФ по Україні

Нагадаємо, що у неділю ввечері, 13 квітня, в Одесі пролунали звуки вибухів на тлі ворожої атаки із використанням ударних БПЛА.

Пізніше глава ОВА Кіпер, за уточненою інформацією, внаслідок атаки "Шахедів" в Одесі постраждало пʼятеро людей.

Крім того, у Харкові цієї ночі, 14 квітня, було чути вибух. У цей час фіксувалася загроза для міста через ворожий безпілотник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.