ua en ru
Сб, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака "Шахедов" на Киев: появилось фото пожара дома и уточнены последствия

Суббота 02 ноября 2024 07:14
UA EN RU
Атака "Шахедов" на Киев: появилось фото пожара дома и уточнены последствия Фото: в столице из-за атаки дронов горит жилой дом (ГСЧС Украины)
Автор: Валерий Савицкий

В результате атаки беспилотников, в Киеве загорелись два верхних этажа 16-этажного дома. Проводится эвакуация жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, КГВА и мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что в Святошинском районе города в результате атаки беспилотников произошло возгорание на площади 50 м2 и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома.

Спасатели эвакуируют жильцов дома.

В результате инцидента пострадал мужчина. Медики оказали ему помощь на месте.

Фото: ГСЧС Украины (t.me/dsns_telegram) и КГВА (t.me/VA_Kyiv)

Обновлено 7:25

Зафиксировано падение обломков также в Днепровском районе. В результате чего в 9-этажном жилом доме на одном этажей произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв.

Информация о пострадавших не поступала.

Обновлено 7:29

Ликвидирован пожар в доме, который возник из-за вражеской атаки в Святошинском районе столицы.

На 16-м этаже зафиксировано частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах.

Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, пострадал один человек.

На месте работает 9 единиц техники и 40 спасателей ГСЧС.

Фото: ГСЧС Украины (t.me/dsns_telegram) и КГВА (t.me/VA_Kyiv)

Обновлено 7:45

В Днепровском районе пожарные оперативно ликвидировали задымление, которое произошло на балконе одной из квартир в результате бытовых причин. Пострадавших нет.

Обновлено 7:53

Количество пострадавших в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар в результате попадания обломков БпЛА, возросло до двух.

Одного из них госпитализировали, другому медики оказали помощь на месте.

Ночная атака дронами

Напомним, ночью 2 ноября россияне атаковали Украину ударными БпЛА типа "Шахед".

Позже в двух районах Киева произошло падение обломков дронов. В жилом доме вспыхнул пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
NEWS
Ракетный обстрел Харькова: количество раненых снова возросло, разбор завалов завершен
Ракетный обстрел Харькова: количество раненых снова возросло, разбор завалов завершен
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте