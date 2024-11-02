Атака "Шахедов" на Киев: появилось фото пожара дома и уточнены последствия
В результате атаки беспилотников, в Киеве загорелись два верхних этажа 16-этажного дома. Проводится эвакуация жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, КГВА и мэра Киева Виталия Кличко.
Отмечается, что в Святошинском районе города в результате атаки беспилотников произошло возгорание на площади 50 м2 и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома.
Спасатели эвакуируют жильцов дома.
В результате инцидента пострадал мужчина. Медики оказали ему помощь на месте.
Фото: ГСЧС Украины (t.me/dsns_telegram) и КГВА (t.me/VA_Kyiv)
Обновлено 7:25
Зафиксировано падение обломков также в Днепровском районе. В результате чего в 9-этажном жилом доме на одном этажей произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв.
Информация о пострадавших не поступала.
Обновлено 7:29
Ликвидирован пожар в доме, который возник из-за вражеской атаки в Святошинском районе столицы.
На 16-м этаже зафиксировано частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах.
Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, пострадал один человек.
На месте работает 9 единиц техники и 40 спасателей ГСЧС.
Обновлено 7:45
В Днепровском районе пожарные оперативно ликвидировали задымление, которое произошло на балконе одной из квартир в результате бытовых причин. Пострадавших нет.
Обновлено 7:53
Количество пострадавших в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар в результате попадания обломков БпЛА, возросло до двух.
Одного из них госпитализировали, другому медики оказали помощь на месте.
Ночная атака дронами
Напомним, ночью 2 ноября россияне атаковали Украину ударными БпЛА типа "Шахед".
Позже в двух районах Киева произошло падение обломков дронов. В жилом доме вспыхнул пожар.
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