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Россия атаковала село возле Запорожья: двое раненых и сотня поврежденных домов

Фото: РФ ударила по селу на Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате вражеского обстрела одного из сел Запорожского района пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.

Они госпитализированы с травмами, сообщают местные власти.

По предварительным данным, повреждено около 100 частных домов: во многих выбиты окна, разрушены крыши и двери.

В результате обстрела загорелся один из домов и прилегающие хозяйственные постройки. Пожар удалось оперативно локализовать.

 
Фото: Атака РФ на село возле Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

Под удар также попали местная школа и амбулатория. Разрушения зафиксированы и на этих объектах.

На месте работают спасатели, полиция и медики. Экстренные службы фиксируют убытки и оказывают помощь населению.

Власти призывают местных жителей быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Атаки РФ на Запорожье

Один из самых массированных ударов по Запорожью был 18 июля. Тогда россияне ударили ударными дронами по области.

В пригороде областного центра были зафиксированы разрушения и пожары в нежилых помещениях. Ранения получил мужчина.

Тогда также представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что украинские войска смогли восстановить ряд позиций в районе города Орехов в Запорожской области.

По его словам, это удалось благодаря тому, что ВСУ используют маневренную оборону и контратакуют врага.

Предыдущая массированная атака дронов на Запорожскую область произошла в ночь с 14 на 15 июля. Воздушная тревога в регионе непрерывно звучала более 16 часов.

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