Росія атакувала село біля Запоріжжя: двоє поранених та сотня пошкоджених будинків

Атаки РФ на Запоріжжя

Один із наймасованіших ударів по Запоріжжю був 18 липня. Тоді росіяни вдарили ударними дронами по області.

У передмісті обласного центру було зафіксовано руйнування та пожежі в нежитлових приміщеннях. Поранення отримав чоловік.

Тоді також речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що українські війська змогли відновити низку позицій у районі міста Оріхів у Запорізькій області.

За його словами, це вдалося завдяки тому, що ЗСУ використовують маневрену оборону і контратакують ворога.

Попередня масована атака дронів на Запорізьку область сталася в ніч з 14 на 15 липня. Повітряна тривога в регіоні безперервно лунала понад 16 годин.