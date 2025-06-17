Россия атаковала подразделение ДТЭК на Днепропетровщине: двое энергетиков ранены

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК .

Сейчас раненые находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

К месту инцидента прибыли медики и спасатели ГСЧС.

Сегодня российские войска атаковали FPV-дронами одно из подразделений энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара ранены двое работников.

Атака на Украину

В ночь на 17 июня Россия осуществила массированный удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе "Шахед".

В нескольких районах столицы зафиксировали падение обломков, что повлекло повреждение жилых домов, нежилых сооружений и автомобилей.

Повреждения получили жилые дома, нежилые застройки и транспортные средства. Зафиксировано попадание в верхние этажи многоэтажного дома.

В Киеве из-за ночной атаки РФ пострадали 114 человек. Также известно о 14 жертвах.

Кроме того, есть пропавшие без вести, вероятно, из-за попадания ракеты по дому в Соломенском районе, где под завалами до сих пор могут быть люди.

Больше всего пострадал Соломенский район - здесь было поражено общежитие, девятиэтажка, пятиэтажный дом, лицей-интернат, СТО, а также несколько нежилых зданий.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

Утром, 17 июня, российские войска нанесли массированный удар по Одессе с использованием ударных беспилотников. Целью агрессора снова стала гражданская инфраструктура.

Кроме того, одно из старейших лечебных учреждений в Одессе - городская инфекционная больница пострадала от дронового террора россиян.

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