Росія атакувала підрозділ ДТЕК на Дніпропетровщині: двох енергетиків поранено

Росія атакувала дронами підрозділ ДТЕК у Дніпропетровській області. Поранено двох працівників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК .

Зараз поранені перебувають під наглядом лікарів, їм надається вся необхідна медична допомога.

До місця інциденту прибули медики та рятувальники ДСНС.

Сьогодні російські війська атакували FPV-дронами один із підрозділів енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок удару поранено двох працівників.

Атака на Україну

У ніч на 17 червня Росія здійснила масований удар по Києву за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

У кількох районах столиці зафіксували падіння уламків, що спричинило пошкодження житлових будинків, нежитлових споруд та автомобілів.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, нежитлові забудови і транспортні засоби. Зафіксовано влучання у верхні поверхи багатоповерхового будинку.

У Києві через нічну атаку РФ постраждали 114 людей. Також відомо про 14 жертв.

Крім того, є зниклі безвісти, ймовірно, через влучання ракети по будинку в Солом’янському районі, де під завалами досі можуть бути люди.

Найбільше постраждав Солом’янський район - тут було уражено гуртожиток, дев’ятиповерхівку, п’ятиповерховий будинок, ліцей-інтернат, СТО, а також кілька нежитлових будівель.

РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.

Уранці, 17 червня, російські війська завдали масованого удару по Одесі з використанням ударних безпілотників. Ціллю агресора знову стала цивільна інфраструктура.

Крім того, одна з найстаріших лікувальних установ в Одесі - міська інфекційна лікарня постраждала від дронового терору росіян.

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