Россия ударила по ТЦ в Харькове
Вечером 24 октября российские захватчики совершили атаку на торговый центр в Харькове.
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам мэра, прилет произошел в Основянском районе.
"Враг атаковал торговый центр в Основянском районе", - написал Терехов.
Он также добавил, что последствия российской атаки уточняются.
С заявлением также выступил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Очередной вражеский "прилет" по Основянскому району. Выясняем последствия обстрела", - сказано в его заявлении.
Как отметил Синегубов, сейчас все экстренные службы работают в усиленном режиме.
Обновлено в 19:24
Россияне нанесли удар по Индустриальному району Харькова.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Обновлено в 19:36
По словам Терехова, по торговому центру в Основянском районе было два попадания - начался пожар.
"На данный момент пострадавших нет, посетители и персонал ТЦ были эвакуированы заблаговременно", - сообщил он.
Обновлено в 20:10
Как сообщил Синегубов, в Основянском районе пострадал 39-летний мужчина.
Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что 30 сентября российские захватчики ударили дроном по ТЦ в Харькове.
Также мы писали, что недавно враг ударил КАБами сразу по двум районам города.