ua en ru
Сб, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по ТЦ в Харькове

19:23 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Россия ударила по ТЦ в Харькове Фото: Россияне снова атакуют ТЦ (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Вечером 24 октября российские захватчики совершили атаку на торговый центр в Харькове.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам мэра, прилет произошел в Основянском районе.

"Враг атаковал торговый центр в Основянском районе", - написал Терехов.

Он также добавил, что последствия российской атаки уточняются.

С заявлением также выступил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Очередной вражеский "прилет" по Основянскому району. Выясняем последствия обстрела", - сказано в его заявлении.

Как отметил Синегубов, сейчас все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Обновлено в 19:24

Россияне нанесли удар по Индустриальному району Харькова.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Обновлено в 19:36

По словам Терехова, по торговому центру в Основянском районе было два попадания - начался пожар.

"На данный момент пострадавших нет, посетители и персонал ТЦ были эвакуированы заблаговременно", - сообщил он.

Обновлено в 20:10

Как сообщил Синегубов, в Основянском районе пострадал 39-летний мужчина.

Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 30 сентября российские захватчики ударили дроном по ТЦ в Харькове.

Также мы писали, что недавно враг ударил КАБами сразу по двум районам города.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Харьков Война России против Украины Атака дронов
Новости
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжат: какая новая дата
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжат: какая новая дата
Аналитика
Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен