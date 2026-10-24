Россия ударила по ТЦ в Харькове

Вечером 24 октября российские захватчики совершили атаку на торговый центр в Харькове.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам мэра, прилет произошел в Основянском районе.

"Враг атаковал торговый центр в Основянском районе", - написал Терехов.

Он также добавил, что последствия российской атаки уточняются.

С заявлением также выступил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Очередной вражеский "прилет" по Основянскому району. Выясняем последствия обстрела", - сказано в его заявлении.



Как отметил Синегубов, сейчас все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Обновлено в 19:24

Россияне нанесли удар по Индустриальному району Харькова.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Обновлено в 19:36

По словам Терехова, по торговому центру в Основянском районе было два попадания - начался пожар.

"На данный момент пострадавших нет, посетители и персонал ТЦ были эвакуированы заблаговременно", - сообщил он.

Обновлено в 20:10

Как сообщил Синегубов, в Основянском районе пострадал 39-летний мужчина.

Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.