ua en ru
Вс, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Пострадал рынок и несколько зданий: ГСЧС показала фото ликвидации атаки на Киев

07:02 16.08.2026 Вс
2 мин
Больше всего досталось одному из рынков в Оболонском районе
aimg Екатерина Коваль
Пострадал рынок и несколько зданий: ГСЧС показала фото ликвидации атаки на Киев Фото: ликвидация последствий атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

ГСЧС обнародовала фото ликвидации последствий ночной атаки России на Киев. Пострадали два человека, а пожары и разрушения зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасательная служба обнародовала фото с мест попаданий - на кадрах видна работа пожарных и спасателей на территории рынка в Оболонском районе, где произошел масштабный пожар.

Там зафиксировали двух пострадавших.

По другому адресу в Оболонском районе взрывная волна повлекла за собой незначительное разрушение здания без возгорания, а еще по одному - обломки попали в нежилое здание.

Фото: последствия атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

В Голосеевском районе также произошел пожар на территории нежилой застройки - это возгорание спасатели уже локализовали. Информация о пострадавших продолжает уточняться, службы на местах завершают ликвидацию последствий атаки.

Эта атака стала частью масштабного ночного удара сразу по нескольким регионам Украины - в то же время появлялись сообщения о взрывах в Полтаве и Днепре, а Кривой Рог оказался под комбинированной атакой баллистическими ракетами и беспилотниками.

О подобной тактике врага РБК-Украина писало и раньше. Еще 12 августа стало известно, что Кремль изменил подход к воздушным атакам, начав более активно применять баллистические ракеты и реактивные дроны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Обстрел Киева Война в Украине
Новости
В Киеве после баллистического удара вспыхнул пожар, есть пострадавшие: все последствия атаки
В Киеве после баллистического удара вспыхнул пожар, есть пострадавшие: все последствия атаки
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G