Ракетный удар по Одессе и атака "Шахедов": что известно о последствиях ночного обстрела
Оккупанты в ночь на 14 июня нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ракет "Калибр" и дронов-камикадзе, в результате которого есть погибшие и раненые в Одессе.
РБК-Украина собрало в материале все, что известно о результатах ночных обстрелов.
Россия задействовала 4 ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе
По данным ОК "Юг", российские войска ночью выпустили по Украине 4 крылатых ракеты типа "Калибр". Сообщается, что две из них были сбиты украинскими силами ПВО над Одессой, также зафиксированы "прилеты".
По данным мониторинговых групп, дроны-камикадзе оккупанты применяли ночью по восточным и центральным регионам страны.
Одесса
Российская армия ночью нанесла ракетный удар по Одессе. В результате - 3 человека погибли, еще 13 получили ранения.
В результате попадания ракеты в складское помещение одной из торговых сетей привело к разрушению склада и пожару на площади 400 кв. метров. От попадания ракеты погибли 3 сотрудника склада, еще 7 получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.
В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения.
Сообщается, что в связи с работой следственных групп на объектах попадания, в Одессе временно перекрыта часть движения транспорта по проспекту Шевченко - от проспекта Гагарина до улицы Пироговской.
Поисковая операция в Одессе завершена
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате атаки по Одессе 3 человека погибли, а 13 ранены
"Пострадавшим оказывают как медицинскую, так и психологическую помощь. Поисково-спасательная операция завершена", - информируют в МВД.
Днепропетровская область
По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью враг направил на область БПЛА. Но все три "Шахеда" были уничтожены в небе над регионом силами ПВК "Восток".
По информации оперативного командования "Юг", Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Суммарный залп "Калибров" составляет 20 ракет.
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