Войска РФ обстреливают Харьков и область, в городе прозвучала серия взрывов

Войска РФ наносят удары по Харькову и области сегодня ночью, 15 июня. В городе прозвучало несколько громких взрывов, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

"Враг снова принялся обстреливать Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102", - говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Обстрелы Харькова и области оккупантами

Российские войска с первого дня полномасштабного вторжения регулярно наносят удары по Харькову и области с помощью разных видов вооружения.

Так, оккупанты ночью 12 июня нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области. В результате этого были ранены три человека, также были повреждены частные дома.

Спустя день, во время ночной атаки 13 июня РФ обстреляла "шахедами" гражданскую инфраструктуру в Харькове. В Киевском районе города враг обстрелял коммунальное предприятие, а в Салтовском – складское помещение, где после прилета начался пожар.

До этого россияне обстреляли Богодуховский и Купянский районы в Харьковской области. Из-за этого погиб 29-летний мужчина. Также ранение получил 39-летний гражданский.

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