Корецкий: Основной удар РФ ночью был по энергетике, самая сложная ситуация - в Запорожье
В ночь на среду, 25 ноября, основной удар российских окупантов был по украинской энергетике. Самая сложная ситуация - в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Сергея Корецкого.
" Этой ночью основной удар был по энергетике: подстанциям, генерирующим объектам, линиям электропередачи и газовой инфраструктуре. Есть разрушения в Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях. Самая сложная ситуация - в Запорожье, туда сейчас все внимание " ,
Корецкий добавил, что энергетики принимают все меры, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям.
"Также враг бил по логистическим путям на юге страны. Повреждены гражданские объекты и жилые дома. В Киевской области погиб человек. Искренние соболезнования родным", - сообщил премьер.
Он также поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия вражеских обстрелов и восстанавливает разрушенное.
Напомним, Запорожская АЭС сегодня, 25 ноября, в результате вражеских обстрелов осталась без внешнего питания.
Отметим, в результате российского удара по Запорожью пострадали шесть человек, среди них - двое детей.