Россия атаковала "Кинжалом" и сотнями дронов: детали ночного удара по Украине

09:27 29.03.2026 Вс
2 мин
Сколько вражеских целей уничтожила ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 380 российских дронов (Getty Images)

В ночь на 29 марта Россия атаковала Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" и 442 ударными дронами с семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С вечера и до утра россияне атаковали аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район пуска - воздушное пространство Рязанской обл.) и 442 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым.

Около 300 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 вражеских дронов.

Зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, вечером 28 марта россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты "Кинжал" по Украине. После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Также в течение дня и ночью враг атаковал Николаевскую область "Шахедами". Пострадали подростки.

Кроме того, российские войска в ночь на 28 марта запустили по Одессе более 60 ударных дронов. Есть погибшие и пострадавшие, а также серьезные повреждения.

