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Россия атаковала Хмельницкую и Львовскую области: повреждена церковь и энергообъект

23:32 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: информации о пострадавших не было (facebook.com/DSNSKyiv)

Россияне в понедельник, 19 октября, атаковали дронами Хмельницкую и Львовскую области. Под ударом оказались церковь и объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина и канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Хмельницкая область

"У российских изуверов нет ничего святого. Во время ночной атаки повреждена церковь в Шепетовском районе. Поврежден фасад здания, окна и колокольня

Информация о погибших и травмированных не поступала", - говорится в сообщении.

Также в "Хмельницкоблэнерго" вечером 19 октября проинформировали, что из-за изменения ситуации в энергосистеме и работы среди по резервным схемам возможны перебои в электроснабжении.

Как отметили в ведомстве, воздушные тревоги тоже задерживают ремонтные работы, поэтому восстановление света в области может занять больше времени.

Львовская область

По словам главы ОВА Максима Козицкого, во Львовской области российский дрон атаковал объекты критической энергетической инфраструктуры.

Он добавил, что воздушная тревога в регионе продолжается, но подробнее об атаке РФ на энергообъект информации пока не было.

Другие атаки

Напомним, что 15 октября россияне тоже пытались атаковать долгами Хмельницкую область. Тогда в результате атаки был зафиксирован пожар на территории нефтебазы.

Также мы писали, что 5 сентября в результате ударов РФ в Хмельницком районе были повреждены предприятия. Кроме того, повреждения получил многоэтажный дом.

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