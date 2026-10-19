Россия атаковала Хмельницкую и Львовскую области: повреждена церковь и энергообъект

Хмельницкая область

"У российских изуверов нет ничего святого. Во время ночной атаки повреждена церковь в Шепетовском районе. Поврежден фасад здания, окна и колокольня

Информация о погибших и травмированных не поступала", - говорится в сообщении.

Также в "Хмельницкоблэнерго" вечером 19 октября проинформировали, что из-за изменения ситуации в энергосистеме и работы среди по резервным схемам возможны перебои в электроснабжении.

Как отметили в ведомстве, воздушные тревоги тоже задерживают ремонтные работы, поэтому восстановление света в области может занять больше времени.

Львовская область

По словам главы ОВА Максима Козицкого, во Львовской области российский дрон атаковал объекты критической энергетической инфраструктуры.

Он добавил, что воздушная тревога в регионе продолжается, но подробнее об атаке РФ на энергообъект информации пока не было.