Россия атаковала Хмельницкую и Львовскую области: повреждена церковь и энергообъект

Россияне в понедельник, 19 октября, атаковали дронами Хмельницкую и Львовскую области. Под ударом оказались церковь и объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина и канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
"У российских изуверов нет ничего святого. Во время ночной атаки повреждена церковь в Шепетовском районе. Поврежден фасад здания, окна и колокольня
Информация о погибших и травмированных не поступала", - говорится в сообщении.
Также в "Хмельницкоблэнерго" вечером 19 октября проинформировали, что из-за изменения ситуации в энергосистеме и работы среди по резервным схемам возможны перебои в электроснабжении.
Как отметили в ведомстве, воздушные тревоги тоже задерживают ремонтные работы, поэтому восстановление света в области может занять больше времени.
По словам главы ОВА Максима Козицкого, во Львовской области российский дрон атаковал объекты критической энергетической инфраструктуры.
Он добавил, что воздушная тревога в регионе продолжается, но подробнее об атаке РФ на энергообъект информации пока не было.
Напомним, что 15 октября россияне тоже пытались атаковать долгами Хмельницкую область. Тогда в результате атаки был зафиксирован пожар на территории нефтебазы.
Также мы писали, что 5 сентября в результате ударов РФ в Хмельницком районе были повреждены предприятия. Кроме того, повреждения получил многоэтажный дом.