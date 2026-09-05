Россия ударила дронами по предприятиям в Хмельницкой области, есть разрушения и пострадавшие

В Хмельницком районе в результате атаки вражеских беспилотников повреждены отдельные предприятия. Силы противовоздушной обороны отражали удар, но есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина и Telegram -канал городского головы Хмельницкого Александра Симчишина.

Последствия атаки

Вражеская атака дронами на территорию области уже завершилась. По данным главы ОВА, во время тревоги в регионе активно работали силы ПВО.

"По предварительной информации, в результате атаки повреждения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе", - отметил Тюрин.

На место происшествия выехали все соответствующие экстренные и профильные службы для ликвидации последствий.

Детали о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняются.

Обновлено 17:22

По данным Александра Симчишина, в результате вражеских обстрелов повреждений получил многоэтажный жилой дом, а также припаркованные рядом автомобили.

Кроме того, были зафиксированы разрушения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе.

На месте происшествия работают все профильные и экстренные службы.

Уточняется, что известно о четырех травмированных лицах.

Одного из раненых пришлось госпитализировать в медицинское учреждение. Информация о погибших в настоящее время не поступала.