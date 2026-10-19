UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

Росія атакувала Хмельницьку та Львівському області: пошкоджено церкву та енергооб'єкт

23:32 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: інформації про постраждалих не було (facebook.com/DSNSKyiv)

Росіяни у понеділок, 19 жовтня, атакували дронами Хмельницьку та Львівську області. Під ударом опинилися церква та об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна і канал очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Хмельницька область

"У російських нелюдів немає нічого святого. Під час нічної атаки пошкоджено церкву в Шепетівському районі. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дзвіницю

Інформація про загиблих і травмованих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Також у "Хмельницькобленерго" ввечері 19 жовтня поінформували, що через зміну ситуації в енергосистемі та роботу серед за резервними схемами наразі можливі перебої в електропостачанні.

Як зазначили у відомстві, повітряні тривоги теж затримують ремонтні роботи, тому відновлення світла в області може тривати довше.

Львівська область

За словами глави ОВА Максима Козицького, на Львівщині російський дрон атакував об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.

Він додав, що повітряна тривога у регіоні триває, але детальніше про атаку РФ на енергооб'єкт інформації поки не було.

Інші атаки

Нагадаємо, що 15 жовтня росіяни також намагалися атакувати Хмельницьку область дронами. Тоді внаслідок атаки на території нафтобази виникла пожежа.

Також ми писали, що 5 вересня внаслідок ударів РФ у Хмельницькому районі були пошкоджені підприємства. Крім того, пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Львівська областьХмельницька областьВійна в Україні