ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия атаковала FPV-дронами Запорожскую область: ранена 16-летняя девушка

Суббота 28 июня 2025 14:54
UA EN RU
Россия атаковала FPV-дронами Запорожскую область: ранена 16-летняя девушка Фото: Россия атаковала FPV-дронами Запорожскую область (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Запорожский район дронами. В результате удара ранена девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

В субботу, 28 июня, российские войска нанесли удар FPV-дронами по одному из поселков Запорожского района. В результате атаки пострадала 16-летняя девушка.

По предварительным данным, во время взрыва пострадала девушка-подросток. Она получила осколочные ранения.

Пострадавшую оперативно госпитализировали. Состояние ее здоровья врачи оценивают как средней тяжести.

Сейчас она находится под наблюдением медиков и получает всю необходимую помощь.

Обстрелы Запорожья

Отметим, что Россия регулярно атакует Запорожье дронами, а также использует для атаки ракеты.

Так, в ночь на 25 июня в Запорожье были слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения дронов, а также скоростной цели в направлении города.

Вскоре стало известно, что в одном из районов Запорожья повреждена гражданская инфраструктура. Были повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. Кроме того, несколько человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожье Война в Украине
Новости
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу