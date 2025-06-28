ua en ru
Сб, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія атакувала FPV-дронами Запорізьку область: поранено 16-річну дівчину

Субота 28 червня 2025 14:54
UA EN RU
Росія атакувала FPV-дронами Запорізьку область: поранено 16-річну дівчину Фото: Росія атакувала FPV-дронами Запорізьку область (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала Запорізький район дронами. Унаслідок удару поранено дівчину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

У суботу, 28 червня, російські війська завдали удару FPV-дронами по одному із селищ Запорізького району. Внаслідок атаки постраждала 16-річна дівчина.

За попередніми даними, під час вибуху постраждала дівчина-підліток. Вона дістала осколкові поранення.

Потерпілу оперативно ушпиталили. Стан її здоров’я лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Наразі вона перебуває під наглядом медиків і отримує всю необхідну допомогу.

Обстріли Запоріжжя

Зазначимо, що Росія регулярно атакує Запоріжжя дронами, а також використовує для атаки ракети.

Так, у ніч на 25 червня в Запоріжжі було чути вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування дронів, а також швидкісної цілі в напрямку міста.

Незабаром стало відомо, що в одному з районів Запоріжжя пошкоджено цивільну інфраструктуру. Було пошкоджено будинки, господарські будівлі та автомобілі. Крім того, кілька людей дістали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запоріжжя Війна в Україні
Новини
ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо
ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу