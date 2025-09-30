Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества

Известно, что был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.

"Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью", - сообщили в компании.

Там также напомнили о необходимости информационной тишины и посоветовали во время тревоги избегать приближения к объектам энергетической инфраструктуры,.

Также стоит напомнить, что в "Укрзализныце" утром предупредили об изменениях движения поездов на Черниговщине. В частности, ряд поездов из Киева в Нежин был или отменен, или курсирует со значительными задержками.