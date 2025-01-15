Россия атаковала энергетическую инфраструктуру во Львовской области

Утром среды, 15 января, Российская Федерация нанесла масштабный ракетный удар по территории Украины. Под атакой оказалась энергетическая инфраструктура Львовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.
"Во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты. По состоянию на сейчас они больше не представляют угрозы", - написал Садовый.
По его словам, враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона и Украины. Садовый отметил, что сейчас в ряде областей введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет.
Сегодня утром Россия снова устроила массированный обстрел по Украине. Сначала российская армия запускала по территории Украины беспилотники, а ночью стало известно, что РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья".
Также РФ атаковала баллистикой Харьков. Позже взрывы прогремели в районе Черкасс. Со своей стороны, Польша подняла боевую авиацию.
Также в ряде областей были введены экстренные отключения света.
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