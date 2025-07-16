Россия атаковала Дружковку: взрывной волной повреждена пожарная часть

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В ГСЧС отметили, что это не первый прицельный обстрел спасательных подразделений в Донецкой области.

Весь личный состав находился в безопасном месте, техника спасателей также не получила повреждений.

Удар пришелся именно по зданию спасателей, которые продолжают работать в прифронтовых условиях.

В результате взрывной волны в служебных помещениях частично обвалился потолок, выбито защитное покрытие на 18 окнах и деформированы ворота гаража.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска регулярно обстреливают города Донецкой области, и Дружковка уже не впервые попадает под огонь. Например, в марте в результате атаки по городу пострадали семь человек, были повреждены по меньшей мере семь многоэтажек.

Напомним, российские захватчики вечером 8 марта тоже обстреляли город Дружковка. В результате ударов 7 человек получили ранения, повреждения получили 7 многоэтажек.

Военные аналитики и обозреватели называют Дружковку одним из нескольких городов, входящих в так называемый "крепостной пояс" Украины (это 50-километровая линия из четырех крупных городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, формирующая основу обороны ВСУ в Донецкой области).

А в конце января, напомним, россияне сбросили на город Константиновка семь бомб "ФАБ-250". В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили ранения. Среди погибших - мужчины в возрасте 62 и 72 года. Ранены три женщины в возрасте 56, 61 и 71 год, самую старшую пострадавшую эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии.

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