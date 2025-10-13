RU

Россия впервые атаковала Чернигов дроном "Ланцет"

Иллюстративное фото: Россия впервые атаковала Чернигов дроном "Ланцет" (росСМИ)
Автор: Оксана Тесленко

Удар по одному из инфраструктурных объектов в Чернигове, в результате которого 12 октября ранения получили пять человек, был нанесен российским беспилотником типа "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" в Facebook.

"В Чернигове вражеский "Ланцет" ударил по объекту инфраструктуры, пострадали 5 работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это впервые россияне использовали этот дрон для обстрела города.

Черниговская область:

  • С 8 утра 12 октября по утро 13 октября, российская армия 36 раз обстреляла Черниговскую область. Всего зафиксировано 68 взрывов.
  • Враг атаковал Новгород-Северский, Корюковский, Черниговский и Нежинский районы. Ранения получили пять человек.
  • В Чернигове вражеский "Ланцет" ударил по объекту инфраструктуры, пострадали 5 сотрудников.
  • Вблизи села Семеновской громады российский беспилотник попал в мост.
  • В селе Новгород-Северской громады после обстрела горел дом.
  • В Черниговском районе российский дрон попал в локомотив.
  • Два взрыва зафиксировано в Нежине - враг бил по одному из местных предприятий, есть повреждения.
  • В общине Нежинского района два беспилотника атаковали нефтебазу.

Что известно о "Ланцет"

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" - это барражирующий боеприпас, разработанный компанией ZALA Aero, входящей в состав концерна "Калашников". Его назначение - поражение наземных целей, в том числе артиллерийских систем, бронетехники, радаров и средств ПВО.

"Ланцет" имеет Х-образное крыло, обеспечивающее высокую маневренность, и оснащен телевизионной или тепловизионной системой наведения, которая позволяет оператору корректировать атаку в реальном времени. Дрон может действовать автономно или под управлением оператора, нанося точные удары даже по движущимся целям.

В зависимости от модификации, "Ланцет" способен нести боевую часть массой до 5 кг и имеет дальность полета до 40-70 км. Этот дрон активно применяется российскими войсками на фронте против украинских позиций и техники, в том числе для уничтожения систем западного образца.

Несмотря на относительно простую конструкцию, "Ланцет" представляет значительную угрозу из-за своей массовости, дешевизны и способности обходить традиционные средства ПВО. Украинские силы активно совершенствуют средства радиоэлектронной борьбы и системы обнаружения для противодействия этим дронам.

 

Напомним, за прошедшие сутки российская армия 59 раз обстреляла Черниговскую область. Были применены FPV-дроны и "Герани".

По данным Воздушных сил, 12 октября российская армия запустила по территории Украины 118 ударных дронов и одну ракету Х-31.

