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Россияне атаковали иранскими дронами Ладыжинскую ТЭС

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 07:53
Россияне атаковали иранскими дронами Ладыжинскую ТЭС Фото: Россияне атаковали иранскими дронами Ладыжисскую ТЭС (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС Винницкой области. Подробности пока не уточняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС. 2 дрона-камикадзе "Shahed-136". Все службы работают", - пишет Борзов.

Также глава ОВА призывает горожан соблюдать все меры безопасности во время воздушной тревоги.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский союз тем временем осудил Россию из-за приватизации временно захваченной ЗАЭС. Призвал усиление присутствия МАГАТЭ для повышения безопасности объекта.

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Российская Федерация Винницкая область
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