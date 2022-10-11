Россияне атаковали иранскими дронами Ладыжинскую ТЭС

Российская Федерация атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС Винницкой области. Подробности пока не уточняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Также глава ОВА призывает горожан соблюдать все меры безопасности во время воздушной тревоги.

"Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС. 2 дрона-камикадзе "Shahed-136". Все службы работают", - пишет Борзов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский союз тем временем осудил Россию из-за приватизации временно захваченной ЗАЭС. Призвал усиление присутствия МАГАТЭ для повышения безопасности объекта.

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