Обстрелы Львовской области: оккупанты уничтожили две электроподстанции
Во вторник, 11 октября, российские оккупанты обстреляли Львовскую область. В результате атаки были уничтожены две электроподстанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"На Львовщине российские ракеты повторно попали в две электроподстанции, подвергшиеся обстрелам 10 октября", - говорится в сообщении.
По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, электроподстанции полностью уничтожены. Отдельно Козицкий в Telegram-канале сообщил о деталях сегодняшней атаки на регион.
"Произошли повторные удары по двум энергообъектам из тех, по которым враг попадал и вчера. Речь идет об объектах во Львове и Львовском районе. Удары произошли ориентировочно в 12 часов", - говорится в сообщении.
В результате российской атаки пострадал 53-летний мужчина, получив осколочное ранение. Одну из вражеских ракет, вылетевшую из акватории Каспийского моря, удалось сбить.
"На обоих объектах сейчас работают специалисты ГСЧС и стражи порядка. Последствия ударов еще оценивают", - добавил Козицкий.
Он добавил, что 30% Львова без света, а в течение суток возможны временные перебои с электро- и водоснабжением. За последние два дня четыре электрические подстанции во Львовской области испытали значительные разрушения, однако уже ищут пути, чтобы обеспечить электропитание области обходными путями.
Напомним, что сегодня во Львове раздались взрывы. Город частично остался без света.
Также вчера во Львовской области слышны взрывы. В городе были проблемы со связью, в некоторых районах не было воды и света.
Как сообщалось, Россия атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС Винницкой области.
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