ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия атакует Украину "Шахедами": где фиксируются вражеские дроны

Понедельник 29 сентября 2025 21:16
UA EN RU
Россия атакует Украину "Шахедами": где фиксируются вражеские дроны Иллюстративное фото: россияне запустили "Шахеды" 29 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером понедельника, 29 сентября, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на севере и в центре страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые вражеские дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 18:00 вечера. Сейчас тревога распространяется в северных, восточных и центральных областях.

Где обнаружены дроны по состоянию на 21:00:

  • группы БпЛА на Черниговщине продолжают в центральной части;
  • БпЛА на востоке и юге Сумщины, курс западный;
  • БпЛА приближается к Харькову с юго-востока;
  • несколько БпЛА в р-не Каменского (Днепропетровщина), вектор движения Кривой Рог;
  • БпЛА в Винницкой области приближается к Немирову с востока, курс западный.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и при опасности немедленно направляться в укрытия. Также в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

Россия атакует Украину &quot;Шахедами&quot;: где фиксируются вражеские дроны

Обстрел 29 сентября

Российская армия вечером воскресенья, 28 сентября, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в ряде областей.

В частности, российские войска нанесли серии атак по общинам Днепропетровской области, используя ударные беспилотники, тяжелую артиллерию и FPV-дроны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов Война в Украине Воздушные силы Украины
Новости
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен