Росія атакує Україну "Шахедами": де фіксуються ворожі дрони
Російська армія ввечері понеділка, 29 вересня, запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі та в центрі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, перші ворожі дрони у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 18:00 вечора. Наразі тривога шириться у північних, східних та центральних областях.
Де виявлено дрони станом на 21:00:
- групи БпЛА на Чернігівщині продовжують у центральній частині;
- БпЛА на сході та півдні Сумщини, курс західний;
- БпЛА наближається до Харкова з південного сходу;
- декілька БпЛА в р-ні Кам'янського (Дніпропетровщина), вектор руху Кривий Ріг;
- БпЛА на Вінниччині наближається до Немирова зі сходу, курс західний.
Мешканців регіонів, де лунає повітряна тривога, просять зберігати спокій і за небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.
Де оголошено тривогу
Обстріл 29 вересня
Російська армія ввечері неділі, 28 вересня, запустила по території України декілька груп ударних дронів. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у низці областей.
Зокрема, російські війська завдали серії атак по громадах Дніпропетровської області, використовуючи ударні безпілотники, важку артилерію та FPV-дрони.