Взрывная ночь на Днепропетровщине: оккупанты ударили по громадам "Шахедами" и тяжелой артиллерией
В ночь на 29 сентября российские войска нанесли серии атак по общинам Днепропетровской области, используя ударные беспилотники, тяжелую артиллерию и FPV-дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Под ударом оказались Покровская, Славянская и Межевская громады Синельниковского района.
Атаки вызвали несколько пожаров в населенных пунктах. Огонь охватил административное здание, гостиницу, три частных жилых дома, а также уничтожил один автомобиль. Спасатели оперативно локализовали возгорание и работали на местах прилетов.
В результате одной из атак ранения получил 44-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
На Никопольщине также было неспокойно. Российские войска направляли туда тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Под вражеским огнем оказались районный центр, а также Мировская и Покровская громады. В результате повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет.
По данным Воздушного командования, защитники уничтожили три вражеских беспилотника во время ночных атак, не допустив еще больших разрушений.
Сейчас спасательные и аварийные службы работают на местах, ликвидируя последствия ударов, а военные призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.
Напомним, за последние сутки российские войска нанесли мощный комбинированный удар по Украине: осуществили один ракетный пуск и 58 авиаударов, выпустили 50 ракет и сбросили 108 управляемых авиабомб.
Кроме этого, оккупанты применили 2706 дронов-камикадзе и провели 3391 обстрел украинских позиций и населенных пунктов.