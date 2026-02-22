ua en ru
Россия атакует Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов

Воскресенье 22 февраля 2026 05:52
Россия атакует Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов Фото: людей призвали находиться в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в воскресенье утром, 22 февраля, атакуют Украину крылатыми ракетами. Сейчас вражеские цели уже в воздушном пространстве нашей страны и были слышны первые взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Ночью мониторинговые каналы информировали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые обычно используют для комбинированных атак по Украине.

Примерно в 04:30 враг совершил пусковые маневры, а уже через час вражеские ракеты были зафиксированы над нашей страной. Первые ракеты залетели через Сумскую область, затем двигались в направлении Киевской, а впоследствии Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей.

Местные СМИ информировали, что взрывы были слышны по меньшей мере в Полтаве. Были ли это прилеты или же работа ПВО - пока неизвестно.

Россия атакует Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:52 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал пока продолжается по всей территории Украины.

Россия атакует Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов

Новость дополняется...

Обстрел Украины 22 февраля

Напомним, что этой ночью россияне атакуют ряд городов Украины дронами, баллистикой и крылатыми ракетами.

Сейчас взрывы были слышны по меньшей мере в Киеве, Кропивницком, Николаеве и Полтаве. Причем столица по состоянию на утро была уже трижды под ударом.

Все детали о ночной атаке РФ 22 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

Российская Федерация Война в Украине Ракеты
