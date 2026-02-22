Россия атакует Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов
Российские оккупанты в воскресенье утром, 22 февраля, атакуют Украину крылатыми ракетами. Сейчас вражеские цели уже в воздушном пространстве нашей страны и были слышны первые взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Ночью мониторинговые каналы информировали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые обычно используют для комбинированных атак по Украине.
Примерно в 04:30 враг совершил пусковые маневры, а уже через час вражеские ракеты были зафиксированы над нашей страной. Первые ракеты залетели через Сумскую область, затем двигались в направлении Киевской, а впоследствии Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей.
Местные СМИ информировали, что взрывы были слышны по меньшей мере в Полтаве. Были ли это прилеты или же работа ПВО - пока неизвестно.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:52 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал пока продолжается по всей территории Украины.
Обстрел Украины 22 февраля
Напомним, что этой ночью россияне атакуют ряд городов Украины дронами, баллистикой и крылатыми ракетами.
Сейчас взрывы были слышны по меньшей мере в Киеве, Кропивницком, Николаеве и Полтаве. Причем столица по состоянию на утро была уже трижды под ударом.
