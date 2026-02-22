Росія атакує Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Російські окупанти у неділю зранку, 22 лютого, атакують Україну крилатими ракетами. Наразі ворожі цілі вже у повітряному просторі нашої країни і було чути перші вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Вночі моніторингові канали інформували, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які зазвичай використовують для комбінованих атак по Україні.

Приблизно о 04:30 ворог здійснив пускові маневри, а вже через годину ворожі ракети були зафіксовані над нашою країною. Перші ракети залетіла через Сумську область, потім рухалися в напрямку Київської, а згодом Полтавської, Черкаської та Кіровоградскоїобластей.

Місцеві ЗМІ інформували, що вибухи було чути щонайменше у Полтаві. Чи були це прильоти або ж робота ППО - поки невідомо.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:52 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі продовжується по всій території України.