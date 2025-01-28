На фронте произошло более 170 боев, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на вечер 28 января на фронте произошло 174 боевых столкновения. Больше всего атак российских оккупантов зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении противник семь раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Кутьковки, Кондрашовки, Двуречной, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Украинские защитники остановили 12 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Богуславки, Новолюбовки, Макеевки и в Серебрянском лесу. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки, Новоселки и Верхнекаменского. К этому времени продолжаются два боестолкновения.

На Краматорском направлении враг 11 раз штурмовал наши позиции вблизи Предтечино, Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении наши воины отбили 17 атак противника в районах населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дачное, Торецк и Щербиновка. Еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес авиационный удар 4 управляемыми бомбами по населенному пункту Екатериновка.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 75 раз атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Зеленое, Возрождение, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надеевка, Успеновка, Нововасильевка, Новоалександровка, Алексеевка, Дачное, Богдановка, Курахово и Улаклы.

В то же время враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Андреевка и Удачное.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 275 оккупантов, из них 146 - безвозвратно. Также уничтожено четыре мотоцикла, четыре единицы автомобильной техники, один миномет, два средства спутниковой связи, две антенны БПЛА, также повреждены мотоцикл и миномет.

На Новопавловском направлении враг совершил семь попыток прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Константинополь и Разлив. Кроме того, враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Комар и Новый Комар, сбросив семь управляемых бомб.

На Гуляйпольском направлении захватчики пять раз атаковали населенный пункт Новоселка.

На Ореховском направлении российские оккупанты сбросили шесть управляемых авиационных бомб вблизи населенного пункта Калиновское.

На Приднепровском направлении оккупационные войска провели один штурм позиций наших защитников, успеха не имели, отошли.

В Курской области украинские защитники сегодня отражали десять атак противника, в настоящее время продолжается один бой. Вместе с тем враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 27 управляемых бомб и осуществил 255 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.