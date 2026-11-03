Россия осуществляет атаку баллистикой: взрывы в Винницкой области, в Харькове и Днепре

Зеленский предупредил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. По данным разведки, главными целями врага снова должна стать энергетика и логистика.

По мнению президента, Кремль рассчитывает воспользоваться тем, что 3 ноября внимание мира будет приковано к выборам в США.

"А события в Украине, наши сложности с ракетами для ПВО, будут без внимания мира", - отметил Зеленский.

Ранее Путин приказал оккупантам продолжать массированные удары по Украине. Кроме того, украинские власти получили данные о новых планах РФ по усилению террора.