Росія здійснює масовану атаку балістикою, вибухи на Вінничині, у Харкові та Дніпрі

На Дніпропетровщині балістика рухалась у бік Кривого Рогу та Зеленодольська. На Вінниччині ракети фіксували в напрямку Ладижина та Гайсина.

Інформації про влучання, руйнування чи постраждалих наразі немає. Дані уточнюються.

Оновлено 3:25

По Харкову окупанти вдарили одночасно балістичними ракетами та керованими авіабомбами, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Гучно було і в Дніпрі.