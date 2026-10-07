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Россияне атаковали транспорт Запорожья: возможны ограничения движения

05:26 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россияне атаковали транспорт Запорожья: возможны ограничения движения Фото: спасатели работают на месте попадания (Getty Images)
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7 октября россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

Какой именно объект понес удар, в ОВА не уточняют. Информации о пострадавших пока нет.

Из-за последствий атаки движение на отдельных участках дорог может быть временно ограничено. Жителей просят учитывать это во время поездок и следить за официальными сообщениями.

Накануне утром 6 октября россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье. Движение им временно перекрыли, а количество пострадавших возросло до пяти человек.

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