Россияне атаковали транспорт Запорожья: возможны ограничения движения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию .

Какой именно объект понес удар, в ОВА не уточняют. Информации о пострадавших пока нет.

Из-за последствий атаки движение на отдельных участках дорог может быть временно ограничено. Жителей просят учитывать это во время поездок и следить за официальными сообщениями.