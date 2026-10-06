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Россия готовит новый обстрел Украины: Коваленко предупредил о планах Кремля

10:04 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Россия готовит новый обстрел Украины: Коваленко предупредил о планах Кремля Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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РФ, вероятно, готовится к новому обстрелу Украины. В Кремле до сих пор надеются заставить украинцев сдаться из-за ударов по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram бывшего руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрея Коваленко.

По его словам, Россия явно готовится к новому обстрелу Украины. По мнению Коваленко, Кремль продолжает делать ставку на удары по критической инфраструктуре.

"Путин все еще верит в то, что сможет сломать украинцев из-за перебитого света и тепла", - отметил руководитель ЦПИ.

Он напомнил, что нынешняя тактика российского руководства перекликается с предварительными планами Кремля по Украине. В частности, Коваленко сравнил ее с верой Путина в то, что российские войска смогут захватить Киев за три дня.

В то же время Россия все чаще сталкивается с последствиями войны уже на собственной территории.

"(Путин – ред.) верил в "Киев за три дня". Но только все больше и больше также приносит войну на территорию России", - подытожил Коваленко.

Напомним, Россия планирует атаки по украинской энергетике и логистике накануне зимней кампании. Для этого РФ продолжает модернизировать ударные дроны, делая их более быстрыми, более маневренными и устойчивыми к средствам противодействия.

Одной из таких разработок стала новая модификация дальнобойного ударного дрона "Герань-4". Россия обновила его навигацию, двигатель и боевую часть, что должно повысить эффективность применения дрона.

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