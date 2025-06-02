На фронте произошло более 145 столкновений. Генштаб назвал самые горячие направления
В течение 1 июня на фронте состоялось 146 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БпЛА, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ врага", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Фиголевка, Глубокое и Красное Первое.
На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь.
На Северском направлении враг восемь раз шел на позиции Сил обороны в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григорьевки.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили пять вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дилиевка.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 47 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 14 штурмов в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Багатира, Константинополя и Отрадного.
На Ореховском направлении вблизи Степного захватчики осуществили две напрасные атаки.
На Курском направлении произошло 19 боестолкновений.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны враг потерял более 989 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1140 оккупантов. Также было поражено:
- 2 танка;
- 7 боевых бронированных машин;
- 48 артиллерийских систем.
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