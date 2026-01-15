RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Россия в 2026 году планирует начать эксплуатацию недр Донецкой области, - разведка

Фото: Россия в 2026 году планирует начать эксплуатацию недр Донетчины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В 2026 году на временно оккупированной территории Донецкой области Россия планирует начать масштабную программу геологоразведочных работ, рассчитанную до 2031 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По данным разведки, программа предусматривает поэтапные исследования месторождений с фокусом на сырье, востребованное в современной экономике, в том числе стратегические и редкие металлы. Речь идет не о разовых геологических выездах, а о долгосрочных работах, разделенных на несколько этапов.

Базой для разведки должны стать еще советские геологические материалы. В постсоветский период исследования в регионе фактически остановились, поэтому сейчас оккупационные власти планируют уточнять и обновлять данные, а также оценивать перспективность объектов с точки зрения дальнейшего промышленного освоения.

Финансирование работ заявлено за счет государственного бюджета РФ, что показательно, ведь геологоразведка требует значительных и длительных вложений без быстрой отдачи.

В СВР отметили, что активизация интереса к украинским недрам происходит на фоне ухудшения ситуации в традиционных для России сырьевых отраслях.

Нефтяная отрасль РФ переживает серьезные трудности: рост себестоимости добычи, санкционные ограничения, проблемы с экспортом и технологиями заставляют кремль искать альтернативные источники доходов.

В этих условиях временно оккупированные украинские территории рассматриваются как ресурсная база для латания бюджетных дыр и поддержки военной экономики.

Фактически речь идет о целенаправленном использовании украинских земель и природных богатств для обогащения государства-агрессора.

"Россия, нарушая нормы международного права, пытается компенсировать собственные экономические провалы за счет недр Донетчины, превращая геологоразведку не в инструмент развития региона, а в механизм ресурсного ограбления оккупированных территорий", - отметили в разведке.

 

Санкции против России

Напомним, в октябре 2025 года США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Новые ограничения со стороны Вашингтона касаются не только двух главных компаний РФ, но и 36 дочерних структур.

Также в октябре Европейский Союз официально одобрил новый - уже 19-й - пакет санкций против России. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.

Кроме того, ЕС уже начал подготовку нового санкционного пакета против России.

По последним данным разведки, из-за санкций еженедельные доходы России от экспорта нефти сократились на 500 млн долларов.

НадраРоссийская ФедерацияДонецкая область