По России прокатилась вторая волна дефицита топлива на заправках

Во многих регионах России снова возник острый дефицит топлива. Власти, по меньшей мере, в 10 регионах усилили контроль за продажей бензина на АЗС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, в подмосковных районах на некоторых автозаправочных станциях снова полностью исчез бензин, хотя дизельное топливо остается доступным почти повсюду.
Сложную ситуацию с поставками топлива на АЗС признало и российское правительство во время совещания энергетической отрасли. Проблемы с бензином и новые ограничения зафиксированы в следующих регионах:
Кроме того, с начала августа продажи бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сократились в среднем на 20% по сравнению со второй половиной июля.
Хотя к концу июля ситуация временно стабилизировалась, новые атаки на объекты российской переработки снова привели к обострению дефицита. Дополнительным фактором стал сезонный рост спроса на топливо внутри страны.
Топливный кризис в России начал набирать обороты в мае, а к июлю распространился почти на все регионы страны. Он стал следствием остановки нескольких НПЗ из-за успешных ударов украинских беспилотников.
Чтобы стабилизировать рынок, российские власти вводили запрет на экспорт бензина и дизеля, снижали требования к качеству топлива и начали импортировать нефтепродукты.
Напомним, за последние месяцы украинские дроны вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России, из-за чего около трети страны столкнулись с дефицитом топлива.
Отметим, Россия начала перенаправлять бензин из Беларуси, предназначенный для стран Центральной Азии. Однако даже рекордные объемы таких поставок не позволяют полностью покрыть нехватку топлива.
Кроме того, на фоне результативных ударов Украины по российским НПЗ и острому дефициту бензина РФ начала переходить к использованию "серых" схем переработки нефтепродуктов.