Росією прокотилася друга хвиля дефіциту пального на заправках

У багатьох регіонах Росії знову виник гострий дефіцит пального. Влада щонайменше у 10 регіонах посилили контроль за продажем бензину на АЗС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, у підмосковних районах на деяких автозаправних станціях знову повністю зник бензин, хоча дизельне пальне залишається доступним майже всюди.
Складну ситуацію з постачанням пального на АЗС визнав і російський уряд під час наради енергетичної галузі. Проблеми з бензином та нові обмеження зафіксовано у таких регіонах:
Крім того, з початку серпня продажі бензину на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі скоротилися в середньому на 20% порівняно з другою половиною липня.
Хоча до кінця липня ситуація тимчасово стабілізувалася, нові атаки на об'єкти російської нафтопереробки знову призвели до загострення дефіциту. Додатковим чинником стало сезонне зростання попиту на пальне всередині країни.
Паливна криза в Росії почала набирати обертів у травні, а до липня поширилася майже на всі регіони країни. Вона стала наслідком зупинки декількох НПЗ через успішні удари українських безпілотників.
Аби стабілізувати ринок, російська влада запроваджувала заборону на експорт бензину та дизелю, знижувала вимоги до якості пального та почала імпортувати нафтопродукти.
Нагадаємо, за останні місяці українські дрони вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії, через що близько третини країни зіткнулася з дефіцитом пального.
Зазначимо, Росія почала перенаправляти бензин з Білорусі, призначений для країн Центральної Азії. Однак навіть рекордні обсяги таких поставок не дозволяють повністю покрити нестачу пального.
Крім того, на тлі результативних ударів України по російських НПЗ та гострого дефіциту бензину РФ почала переходити до використання "сірих" схем переробки нафтопродуктів.