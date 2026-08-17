Росією прокотилася друга хвиля дефіциту пального на заправках

Зокрема, у підмосковних районах на деяких автозаправних станціях знову повністю зник бензин, хоча дизельне пальне залишається доступним майже всюди.

Складну ситуацію з постачанням пального на АЗС визнав і російський уряд під час наради енергетичної галузі. Проблеми з бензином та нові обмеження зафіксовано у таких регіонах:

Московська, Оренбурзька, Липецька, Тверська та Орловська області;

Краснодарський, Забайкальський, Приморський та Красноярський краї;

Республіки Тува та Хакасія.

Крім того, з початку серпня продажі бензину на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі скоротилися в середньому на 20% порівняно з другою половиною липня.

Причини нового витку кризи

Хоча до кінця липня ситуація тимчасово стабілізувалася, нові атаки на об'єкти російської нафтопереробки знову призвели до загострення дефіциту. Додатковим чинником стало сезонне зростання попиту на пальне всередині країни.

Паливна криза в Росії почала набирати обертів у травні, а до липня поширилася майже на всі регіони країни. Вона стала наслідком зупинки декількох НПЗ через успішні удари українських безпілотників.

Аби стабілізувати ринок, російська влада запроваджувала заборону на експорт бензину та дизелю, знижувала вимоги до якості пального та почала імпортувати нафтопродукти.