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АТЕШ: оккупанты перебросили в Крым новые средства ПВО, оголив другие участки фронта

Понедельник 13 января 2025 08:14
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АТЕШ: оккупанты перебросили в Крым новые средства ПВО, оголив другие участки фронта Иллюстративное фото: оккупанты наращивают ПВО на аэродроме возле Симферополя (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

В районе военного аэродрома "Гвардейское" возле оккупированного Симферополя в Крыму российские захватчики наращивают силы и средства противовоздушной обороны. Такое вооружение враг оттягивает с других участков фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на партизанское движение "АТЕШ".

Представители украинского подполья смогли разведать данный аэродром возле Симферополя.

В движении обратили внимание, что враг активно использует аэродром "Гвардейское" для базирования своей авиации и логистики на оккупированном украинском полуострове.

"В районе аэродрома мы зафиксировали значительное увеличение систем ПВО, обнаружив множество пусковых установок С-400 и радиолокационных станций", - передали в "АТЕШ".

Также партизаны добавили, что данный объект играет "ключевую роль" в обеспечении воздушной поддержки и снабжении войск РФ на юге Украины.

В "АТЕШ" показали фото систем ПВО противника и раскрыли координаты аэродрома: 45.120762527, 33.957715465

"Мы отмечаем, что оккупанты перебросили в Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов, тем самым оголив другие участки фронта. Это демонстрирует уязвимость их обороны, а также важность для них военных объектов, расположенных в Крыму", - говорится в заявлении подпольщиков.

Также в движении добавили, что вся полученная партизанами информация была передана Силам обороны и безопасности Украины.

Напомним, 9 января партизаны "АТЕШ" рассказали, что возле оккупированного Джанкоя на севере Крыма было зафиксировано перемещение военной колонны российских захватчиков. Захватчики перевозили кроме солдат также боеприпасы для систем ПВО и много топлива.

Также в ноябре прошлого года партизаны обнаружили ПВО в Севастополе, и пообещали российским оккупантам "сюрпризы".

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