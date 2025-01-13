АТЕШ: оккупанты перебросили в Крым новые средства ПВО, оголив другие участки фронта

В районе военного аэродрома "Гвардейское" возле оккупированного Симферополя в Крыму российские захватчики наращивают силы и средства противовоздушной обороны. Такое вооружение враг оттягивает с других участков фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на партизанское движение "АТЕШ ".

Представители украинского подполья смогли разведать данный аэродром возле Симферополя.

В движении обратили внимание, что враг активно использует аэродром "Гвардейское" для базирования своей авиации и логистики на оккупированном украинском полуострове.

"В районе аэродрома мы зафиксировали значительное увеличение систем ПВО, обнаружив множество пусковых установок С-400 и радиолокационных станций", - передали в "АТЕШ".

Также партизаны добавили, что данный объект играет "ключевую роль" в обеспечении воздушной поддержки и снабжении войск РФ на юге Украины.

В "АТЕШ" показали фото систем ПВО противника и раскрыли координаты аэродрома: 45.120762527, 33.957715465

"Мы отмечаем, что оккупанты перебросили в Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов, тем самым оголив другие участки фронта. Это демонстрирует уязвимость их обороны, а также важность для них военных объектов, расположенных в Крыму", - говорится в заявлении подпольщиков.

Также в движении добавили, что вся полученная партизанами информация была передана Силам обороны и безопасности Украины.