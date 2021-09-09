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Росія і Білорусь досягли "значного результату" в питанні інтеграції, - Путін

Автор: Валерія Поліщук

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія і Білорусь досягли результату в питанні інтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Путіна з Олександром Лукашенко.

"Вдалося домогтися значного результату на інтеграційному треку. Виходимо з того, звертаюся до колег з урядів, що ви і далі будете діяти в тому ж дусі", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив про завершення створення союзної держави Росії та Білорусі. За його словами, це відбудеться у вересні.

Раніше повідомлялося, що при створенні союзної держави РФ і Білорусі залишилося узгодити технічні моменти.

Крім того, Путін заявив, що інтеграцію РФ і Білорусі не можна назвати союзною державою.

Додамо, що Лукашенко заявив, що інтеграція Росії та Білорусі повинна проходити не поспішаючи з урахуванням інтересів обох країн.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяБілорусь