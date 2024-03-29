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Росавиация сбросила еще три авиабомба на Белгородскую область, среди них КАБ-1500, - СМИ

Иллюстративное фото: российские самолеты сбросили авиабомбы на Белгородскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Белгородской области зафиксированы новые случаи сброса бомб российской авиацией. Речь идет о 250-килограммовой и 500-килограммовой авиабомбах с фугасной боеголовкой (ФАБ-250 и ФАБ-500 соответственно), а также о корректируемой авиабомбе на 1,5 тонны КАБ-1500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские издания ASTRA и "Пепел".

"Еще 2 авиабомба упустили на Белгородскую область российские самолеты. Эвакуированы жители села Безымено", - говорится в публикации.

Отмечается, что ФАБ-250 обнаружили в районе села Безымено вчера утром, 28 марта. После этого были эвакуированы более 140 жителей населенного пункта. К вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили.

А вот ФАБ-500 был обнаружен в селе Нечаевка, это произошло в тот же день.

"Уничтожать боеприпас планируют сегодня. Местные жители не эвакуированы", - говорится в материале.

На карте село Безимено в Белгородской области РФ (фото: скрин google.com/maps)

Также стало известно, что 28 марта в Белгородском районе была обнаружена корректируемая авиабомба КАБ-1500. Этот боеприпас на 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте, который сбросил российский бомбардировщик, нашли между селами Бессоновка и Веселая Лопань.

После этого дорогу между населенными пунктами перекрыли.

В Белгородской области была найдена корректируемая авиабомба КАБ-1500, которую сбросил российский бомбардировщик (фото: t.me/belpepel)

Росавиация сбрасывает бомбы на Белгородскую область

По данным росСМИ, за последнюю неделю уже известно о случаях сброса самолетами ВВС РФ 12 авиабомб на территории региона.

Напомним, ранее сообщалось, что российская военная авиация нанесла удар ФАБ-500 по территории Белгородской области. Эта бомба была обнаружена 27 марта в районе села Бессоновка в Белгородском районе.

К тому же произошел очередной авиаудар РФ с применением ФАБ-250 по территории этого региона. По данным российской прессы, одна такая бомба была обнаружена 22 марта в районе села Шалаево Валуйского городского округа, а другую нашли в 5 км от села Казинка этого же округа.

Ранее сбросить росавиацией ФАБ-250 было найдено 18 февраля в селе Солоты Белгородской области. Тогда власти эвакуировали около 150 местных жителей, а саму бомбу ликвидировали на полигоне.

Добавим, что увеличение авиаударов РФ по этой области происходит на фоне продолжающегося рейда российских добровольцев, которые 12 марта прорвали границу с РФ и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

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