"Росатом", пропагандисты и звезды: Украина назвала приоритетные санкции против России

Международным партнерам Украины следует сконцентрироваться на введенных санкциях против "Росатома" и российских банков, а также пропагандистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента и Министерство экономики .

В Офисе президента Украины прошел брифинг для глав дипломатических миссий стран ЕС и представительства ЕС в Украине, посвященный приоритетным вопросам санкционной политики в отношении России.

Первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что уже есть практические наработки по механизму использования конфискованных российских активов для восстановления экономики Украины.

Советник руководителя ОП Владислав Власюк отметил приоритетные направления ограничений против РФ:

расширение санкционного давления на российские банки и "Росатома",

ужесточение санкций против пропагандистов и представителей шоу-бизнеса РФ,

дальнейшие ограничения в отношении российского ВПК и высокотехнологичных отраслей, которые имеют непосредственное отношение к производству вооружения.

Свириденко отметила, что США и Британия уже ввели первые ограничения против лиц и компаний, связанным с "Росатомом". Поэтому Украина надеется, что страны ЕС последуют их примеру.

Кроме того, советник руководителя ОП Дария Заровна подчеркнула важность усиления санкций против российских пропагандистов.

"Пропагандисты - один из залогов существования путинского режима. Именно они ежедневно влияют на миллионы россиян через СМИ, стимулируя ненависть к Украине и стремление продолжать войну. Прокремлевские журналисты, артисты, радикальные общественные объединения - важные объекты для санкционного давления. Введение ограничених на их зарубежные активы, на возможности путешествовать по миру непременно усилят эффект в борьбе с агрессором", - сказала она.

По ее словам, персональные санкции также важно направить против российских чиновников, непосредственно вовлеченных в процесс нелегальной депортации украинских детей.

Добавим, что на следующей неделе санкционная группа Ермака-Макфола намерена обнародовать второй План действий по ужесточению санкций против РФ.