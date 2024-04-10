Росармия запустила по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

Об угрозе вражеской атаки с применением ударных беспилотников военные предупредили в среду вечером. Сигналы зазвучали сначала на юге страны.

Затем в ВС заявили о фиксации дронов противника к югу от Павлограда Днепропетровской области - они направлялись на север.

Кроме того, сообщалось о группе БпЛА врага в Херсонской области, направлявшейся в северо-западном направлении.

Впоследствии защитники рассказали о движении других групп "Шахедов": в сторону Криворожского района, в сторону Харьковской области и еще несколько групп БПЛА по акватории Черного моря - курсом на Одесскую область.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят находиться в укрытиях и помнить правило "двух стен".

Работа ПВО

Около 23:35 в Силах обороны юга Украины заявили о боевой работе в регионе по сбитию вражеских воздушных целей.

"Идет боевая работа. Напоминаем! Это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизнь! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны", - говорится в заявлении.

Обновлено в 23:44

Позже в Воздушных силах заявили, что было зафиксировано несколько групп дронов врага в: Одесской области, севернее Николаева, в Новобугском районе Николаевской области - курсом на Кировоградскую область, на границе Днепропетровской/Харьковской/Полтавской областей - курсом на запад, несколько групп в Херсонской области - курсом на северо-запад.

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