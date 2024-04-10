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Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых целях

Среда 10 апреля 2024 07:25
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Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых целях Фото: силы ПВО уничтожили 14 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 10 апреля, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Сообщается, что ВСУ уничтожили большинство дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа Shahed", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены.

Атака "Шахедов" на Украину 10 апреля

Российские войска сегодня ночью, 10 апреля, дважды запускали по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".

В Воздушных силах ВСУ отметили, что беспилотники залетели в воздушное пространство Украины со стороны Черного моря. В Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

Сегодня ночью во время воздушной тревоги сообщалось о взрывах в Николаеве и Запорожье.

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Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых целях
Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых целях
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