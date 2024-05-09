Росармия запустила "Шахеды" по Украине: где объявлена тревога

В Украине в ночь на 9 мая объявили воздушную тревогу в ряде областей. Причиной этого, в частности, является фиксация движения вражеских ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.
Военные отметили, что российские захватчики запустили дроны-камикадзе на юге страны. Вражеские воздушные цели двигаются в сторону Одесской области.
"Движение БпЛА типа "Shahed" из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области!" - говорится в объявлении ВС в 00:21.
Власти Одесской области призвали местных жителей находиться в укрытиях, и помнить о правиле "двух стен".
Заметим, что перед этим военные предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения для ударов по Днепропетровской области. Однако позже объявили про отбой.
В час ночи в командовании Воздушных сил заявили, что фиксируется угроза применения баллистического вооружения с востока.
Также стало известно о работе сил и средств противовоздушной обороны в Одесской области, о чем пишут местные паблики.
В Воздушных силах в 01:05 заявили, что вражеские дроны продолжают движение в направлении Белгород-Днестровского района.
"Черноморск/Одесса - находитесь в укрытиях!" - говорится в объявлении военных в 01:23.
Где сейчас в Украине объявлена тревога:
Напомним, российские оккупанты регулярно наносят воздушные удары по городам и поселкам Украины, часто применяя для этого дроны-камикадзе и ракетное вооружение разных типов.
Так, минувшей ночью, а именно 8 мая в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, захватчики устроили массированную комбинированную атаку, выпустив по Украине более 70 ракет и "Шахедов". Тогда силами и средствами ПВО ВСУ было уничтожено 39 ракет и 20 ударных беспилотников противника.
Под российским ударом снова оказались украинские объекты энергетики в шести областях.
Добавим, спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил о том, что украинцы должны быть готовы, что РФ может продолжать наносить комбинированные удары по Украине.
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