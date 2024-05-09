Росармія запустила "Шахеди" по Україні: де оголошена тривога

В Україні у ніч проти 9 травня оголосили повітряну тривогу в низці областей. Причиною цього є, зокрема, фіксація руху ворожих ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
Військові зазначили, що російські загарбники запустили дрони-камікадзе на півдні країни. Ворожі повітряні цілі рухаються у бік Одеської області.
"Рух БпЛА типу "Shahed" з акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини!" - йдеться в оголошенні ПС о 00:21.
Влада Одеської області закликала місцевих жителів перебувати в укриттях, та пам'ятати про правило "двох стін".
Зауважимо, перед тим військові попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння для ударів по Дніпропетровській області. Проте згодом оголосили про відбій.
О першій ночі в командуванні Повітряних сил заявили, що фіксується загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Також стало відомо про роботу сил та засобів протиповітряної оборони в Одеській області, про що пишуть місцеві пабліки.
Де зараз в Україні оголошена тривога:
Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають повітряних ударів по містах та селищах України, часто застосовуючи для цього дрони-камікадзе та ракетне озброєння різних типів.
Так, минулої ночі, а саме 8 травня на День пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, загарбники влаштували масовану комбіновану атаку, випустивши по Україні понад 70 ракет і "Шахедів". Тоді силами та засобами ППО ЗСУ було знищено 39 ракет та 20 ударних безпілотників противника.
Під російським ударом знову опинилися українські об'єкти енергетики у шести областях.
Додамо, речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив про те, що українці мають бути готовими, що РФ може продовжувати завдавати комбіновані удари по Україні.
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